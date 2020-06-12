Eşini tahrayla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Mart 2019 günü, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süre ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e gelerek, Leyla Etiz'in kaldığı eve gitti. Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Etiz, eşini, tahra ile başına defalarca vurarak, öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleyman Etiz hakkında Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Etiz, tercüman vasıtasıyla verdiği Kürtçe ifadesinde, "Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Hastayım, yaşlıyım. Beni sürekli doktora götürüyorlar. Perişan haldeyim. Bakacak kimsem yok, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Etiz'i, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirime gidilmedi.

Kaynak: DHA