Eşini taciz ettiği gerekçesiyle eniştesini öldüren zanlıya 25 yıl hapis
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Eşini taciz ettiği gerekçesiyle eniştesini öldüren zanlıya 25 yıl hapis

11.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:40
Eşini taciz ettiği gerekçesiyle eniştesini öldüren zanlıya 25 yıl hapis

Eskişehir'de eşine cinsel tacizde bulunduğu nedeniyle eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de eşine cinsel tacizde bulunduğu nedeniyle eniştesini pompalı tüfekle öldüren zanlı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yunus Ö. (23), maktul Eşref Santur'un kardeşi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Ailemi korumak için yaptım"

Karardan önce son savunmasını yapan sanık Yunus Ö., "Ailemi korumak için yaptım, pişmanım. Keşke başka şekilde olayı çözseydim. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa "kasten insan öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Duruşmalarda gösterdiği iyi hali göz önünde bulunduran mahkeme heyeti cezada indirime giderek 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. 2019 yılının Eylül ayında maktul Eşref Santur, evinde çıkan tartışmada, kayınbiraderi Yunus Ö. tarafından pompalı tüfek ile 5 el ateş edilerek öldürüldü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:44:20. #1.14#
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