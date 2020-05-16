Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı (2)
TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte sosyal medya hesabından eşini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nuri Sayar, sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
16.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:51
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte sosyal medya hesabından eşini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nuri Sayar, sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA