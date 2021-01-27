Eşini sopa ve satırla döven kadın serbest kaldı, kocası taburcu edildi

SİVAS'ta, tartıştığı kocası H.A.'yı sopa ve satır ile döverek, yaralayan M.A. (40), emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SİVAS'ta, tartıştığı kocası H.A.'yı sopa ve satır ile döverek, yaralayan M.A. (40), emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.A. ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI