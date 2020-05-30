Eşini sokak ortasında vuran koca saklandığı evde yakalandı (2)
TUTUKLANDIKonya'da, boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş Garip'i (23) bacaklarından vurarak yaralayan Tamer Garip (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
30.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:13
TUTUKLANDI
Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş Garip'i (23) bacaklarından vurarak yaralayan Tamer Garip (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA