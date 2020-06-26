Eşini sokak ortasında öldüren koca yakalandı mı? Eşini sokak ortasında öldüren koca nerede saklanmış?
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Eşini sokak ortasında öldüren koca yakalandı mı? Eşini sokak ortasında öldüren koca nerede saklanmış?

Arnavutköy'de karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Veysi Çelik, Arnavutköy emniyetinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Peki, eşini sokak ortasında öldüren koca nerede saklanmış? İşte, eşini sokak ortasında öldüren koca olayında yaşananlar.

Eşini sokak ortasında öldüren koca yakalandı mı? Eşini sokak ortasında öldüren koca nerede saklanmış?
26.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:19

5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Peki, eşini sokak ortasında öldüren koca yakalandı mı? Eşini sokak ortasında öldüren koca nerede saklanmış?

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA YAKALANDI MI?

5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, dün akşam Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. İfadesinde eşini vurduktan sonra ormanda saklandığını söylediği öğrenildi.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA NEREDE SAKLANMIŞ?

Gündüzleri ormanda saklanan 55 yaşındaki Çelik'in geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gelerek kaldığını söylediği belirtildi. Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik'in "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" dediği kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Veysi Çelik Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

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