Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı

ADIYAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yücel'in, ifadesinde, "Boşanmak istemiyordum. Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı" dedi.

Olay, dün İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.