Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kevenli Mahallesi'nde silahla yaralanan F.C. hastanede tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, omzundan mermi çekirdeği çıkarılan kadının ifadesinden yola çıkarak olayın eşi E.C. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
E.C. gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.