Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

15.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:16
Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

'ın ilçesinde eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kevenli Mahallesi'nde silahla yaralanan F.C. hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatan Van , omzundan mermi çekirdeği çıkarılan kadının ifadesinden yola çıkarak olayın eşi E.C. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

E.C. gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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