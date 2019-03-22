Eşini Silahla Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin B. (62), merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Müslime B'yi (49) av tüfeğiyle vurdu.

Müslime B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Oğlu Ali B'yi telefonla arayıp "Annenizi vurdum, şimdi de kendimi öldürüyorum, hakkınızı helal edin" dediği öğrenilen Hasan Hüseyin B, aynı silahla kendisini çenesinden vurdu.

Kısa sürede olay yerine gelen Ali B, anne ve babasını kanlar içinde buldu.

Hasan Hüseyin B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin bulduğu, Hasan Hüseyin B. tarafından bırakılan notta "Çocuklarım, kardeşlerim ve akrabalarım hakkınızı helal edin. Böyle olmasını istemezdim. Oğlum, pazartesi maaş günüm, parayı çek." ifadesinin yazılı olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından Müslime B'nin cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA