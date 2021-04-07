Eşini silahla öldürmeye teşebbüs eden sanık 19 yıl hapisle cezalandırıldı

Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora, "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler'de, silahla yaraladığı eşinin tedavi gördüğü hastanede yakalanan Hasan Engin Cora, "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Engin Cora ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Ayşe Gül Cora'nın avukatı Melike Polat Bursalı, olaydan önce müvekkilinin evinin önünde polisler tarafından yakalanan sanığın aracında sahte plakalar, kurusıkı tabanca ve 50 merminin bulunduğunu ifade ederek, sanığın serbest bırakıldıktan sonra yeniden müvekkilinin evine gittiğini söyledi.

Sanığın Ayşe Gül Cora'ya 7 el ateş ettiğini aktaran avukat Bursalı, "Olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık kurşunları bitene kadar ateş etmiştir. Sanığın tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçundan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Hasan Engin Cora da, "Eşimi öldürme niyetim yoktu, irtibat kurmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gelip konuşmak için eşinin iş yerine gittiğini, ancak eşinin o gün izinli olduğunu öğrendiğini belirten sanık Cora, "Olay günü sabah eve gitmeyi düşünürken, Ayşe Gül evden çıktı. Sakinleşmek için 3 tane antidepresan içtim. Silahı eşimin ablası bir şey yapar diye korkutmak için aldım. Ayşe Gül'e seslendim, beni görünce şaşırdı. Konuşmak istedim ancak eşim kötü konuştu ve eliyle beni itti, 'vurursan vur' dedi." şeklinde konuştu.

Sanık, silahla ateş ettiği eşinin yere oturup bağırarak yardım istediğini anlattı.

Mahkeme Başkanı Hasan Ertaş'ın "Hastaneye niye gittin?" sorusu üzerine sanık Cora, "Telefon ettiğim annem Ayşe Gül'ün durumunun iyi olmadığını söyledi. Ben de anneme 'O yaşamadıktan sonra ben de yaşamayım.' dedim. Hastanede eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim. Hayatım boyunca çoluk çocuğum için uğraştım." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Cora, "Beraatimi istiyorum, çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Engin Cora'yı "tasarlayarak eşini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığa "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" uygulamadı.

Sanık Cora "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sanığın eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da ruhsatsız tabancasıyla Samsun'dan İstanbul'a geldiği anlatıldı.

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın eşini takip ederek ısrarla konuşmak istediği, ancak müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedilerek, sanığın "Üzerimde silah var, vururum." diyerek tehdit ettiği müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Cora'nın tabancasıyla eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna geldiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, yaralanan müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü aktarıldı. İddianamede, 7 Haziran 2019'da sanığın, eşinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği ancak şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş