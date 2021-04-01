Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım"

TEKİRDAĞ'da, ihanetle suçladığı eşi Ayşe A.'yı üzerine benzin dökerek yakan Ekrem A.'nın (29), 2 çocuğunun annesini, daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle çarptırıldığı 3 yıl 8 ay hapis cezasının intikamını almak için, "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, ateşe verdiği ortaya çıktı.