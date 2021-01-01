Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum

01.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:40
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum

BURSA'da yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Fahri K. (27) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Selma Taşkömür (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Fahri K. (27) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Selma Taşkömür (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fahri K.'nin emniyetteki ifadesinde "Başkasını sevdiğini söyledi. 'Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak'ta meydana geldi. Fahri K. ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri K., art arda 7 el ateş etti. Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken Fahri K. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra  koşarak, kaçtı.

KURTARILAMADIAğır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.'BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM'

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana 'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi.  İfadesi alınan Fahri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.


Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çağla Şıkel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Adana Hisarcık Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 15:53:50. #1.15#
title