Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para cezası
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Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para cezası

Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de tartıştığı eşi K.Y.'yi (20) otomobiliyle sürükleyip, darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Samet Y. (25), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı eşi K.Y.'yi (20) otomobiliyle sürükleyip, darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Samet Y. (25), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Karar sonrası hakimin, "Türk kadını ayaklarının üzerinde durmalı. Kendine çalışabileceğin bir iş bul. Ekonomik gücün olsun" tavsiyesine K.Y. ise, "Bana çok destek oldunuz. Özgüvenim yerine geldi. Babam olacak adamsınız" karşılığını verdi.

Olay, geçen 20 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. ve Samet Y. çifti ailevi meseleler yüzünden tartıştı. Ailesinin evine giden K.Y.'nin peşinden giden Samet Y., çocuğunu almak istedi. K.Y. de eşinin otomobiline engel olmak isterken sürüklenerek, yaralandı. Şüpheli koca hakkında şikayet üzerine 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ve müşteki çift hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen K.Y., "Eşimle tartıştım. Babamın evine gittim. Oraya gelip, çocuğumu götürmek istedi. Arabaya tutundum. Beni sürükledi. Şikayetçi değilim" dedi.Sanık Samet Y. ise, "Şu an birlikte yaşıyoruz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Samet Y.'yi, 'yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından mahkeme hakimi, mağdur kadına tavsiyelerde bulunarak, "Türk kadını ayaklarının üzerinde durmalı. Kendine çalışabileceğin bir iş bul. Ekonomik gücün olsun" dedi. Mağdur kadın K.Y. ise, "Bana çok destek oldunuz. Özgüvenim yerine geldi. Babam olacak adamsınız" cevabını verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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