Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)

07.10.2019 15:36

'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'

Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ,



Kaynak: DHA