Eşini Önce Bıçaklayıp Sonra da Tüfekle Vuran Koca Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, eşini önce bıçaklayıp sonra da tüfekle vuran koca mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini önce bıçaklayıp sonra da tüfekle ateş ederek yaralayan koca Akın H. (41), sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.