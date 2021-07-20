Eşini öldürüp polise teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini öldürüp polise teslim oldu

Eşini öldürüp polise teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin evinde bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin evinde bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

Bandırma Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir yıl önce evlendiği ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı eşini öldüren Cüneyt K. (39) polisi arayarak teslim oldu. Gece geç saatlerde yaşanan olayda iddialara göre, Cüneyt K. beş aydır ayrı yaşadığı eşi Kader K.'ye (46) arefe gecesi barışmak için gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Cüneyt K. bıçakla eşi Kader K.'yı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından telefonla polis ekiplerini arayan Cüneyt K. eve gelen polislere teslim oldu. Cüneyt K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çiftin ikinci evlilikleri olduğu ve ilk evliliklerinden ikişer çocukları bulunduğu Cüneyt K. için ise uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşini öldürüp polise teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 18:25:09. #1.14#

title