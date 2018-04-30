Sokak Ortasında Karısını Kurşuna Dizdi, Kayınvalidesini Yaraladı! Saldırı Anı Kamerada
Niğde'de öfkeli koca kendisini terk edip annesinin evine giden karısını sokak ortasında tabancayla öldürdü ve kayınvalidesini yaraladı. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Niğde'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KURŞUN YAĞDIRDI
2 Nisan'da Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Olay günü aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz, beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan zanlı ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SALDIRI ANI GÖRÜNTÜDE
Cinayet şüphelisi Coşkun Yıkılmaz'ın eşini öldürüp kayınvalidesini de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda Coşkun Yıkılmaz, yolda yürüyen eşi ve kayınvalidesinin arkasından seslenip durduruyor. Elinde silah olan zanlıyı gören Şaziye Yıkılmaz, kızının önüne geçerek korumaya çalışıyor. Önce havaya ateş açan zanlı, daha sonra eşi ve kayınvalidesini kurşunlayıp sakin bir şekilde yürüyerek ayrılıyor.
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Zor durum ama bizim ülkede normelCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Huzur ülkesiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÜLKEDE BİR AVUÇ İNSAN LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN MİLYONLAR SEFALET İÇİNDE YAŞIYOR TÜM BU YAŞANANLAR GEÇİM BUNALIMINDANDIR İNSANLAR BORÇ İÇİNDE BUNALIMDA MİLYONLARCA SURİYELİSİ AFGANI TÜRKMENİ ADETA İŞGAL ETMİŞ ÜLKEYİ HER YERDE ONLAR ÇLŞ TÜRKLER İŞSİZ KALIYOR 14 YILDA ÜLKE MAHFOLDU ESKİDEN NEDEN YOKTU BU OLAYLAR ŞİMDİ NEDEN ÇOĞALDI YETER ARTIKCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Millet çıldırdı.yargilanmamak için ohal sıkıyönetim diktatör ce uygulamalar derken halk piskopat acımasız oldu..secimde kazanmak için herşeyi verecekler göz boyuyacaklar.cunku kaybederler sen zaten hayatları biter en büyük suçlardan hainlikten yargilanacaklarCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Evlendiğiniz kadınlar tapulu malınız değildir. Bir insanı yok etmek bu kadar kolay olmamalı. Ortada doğru gitmeyen birşey varsa bunda sizin de payınız vardır! Öldürülen kişiyi 33 yıl gözü gibi sakınan bir anne, sonrasında 53 yıl hayata çevresindekilere emek vermiş bir kişiyi ve 33 yıl ne emeklerle hayatını sürdüren bir kişiyi sizin 2 gramlık hayal kırıklığınıza kurban edemezsiniz. Aklınız nerede sizin? Bu hakkı kim veriyor size?? Size en ağır acıyı tattırmak lazım ki yaptığınızın yanlış olduğunu görsün ders alsın diğerleri. Ama nerede...Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır