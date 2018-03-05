Eşini Öldürüp Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
Almanya'da yaşayan Suriyeli göçmen adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı. Cani koca amacının, eşlerini kızdıran kadınlara mesaj vermek olduğunu söyledi.
Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi.
KADIN BAŞKASI İLE EVLENMEK İSTEMİŞ
Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.
ELLERİ KANLI CANLI YAYIN YAPTI
41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.
YAKALANDI
Katil koca, kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Çiftin küçük kızının, babasının annesini öldürdüğünü polise bildirdiği belirtildi.
"KOCASINI KIZDIRANIN SONU BÖYLE OLUR"
Abu Marwan, videoda kocalarını kızdıran tüm kadınların sonlarının böyle olacağını ve Facebook'ta videoyu gören herkesten bunu paylaşmalarını istedi.
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Olay haberde anlatıldığı gibi değil Aavrupanın tamamı malum göç etmek zorunda kalan müslümen mültecilerine Yaptığı bir namussuzluk örneğidir Kadın adamın nikahlı karısı alman hükümetinden aldığı cesaret ile eve bir başka erkek alıp onla yaşamaya başlamış ve kocasınıda sürekli Alman makamlarına şikayet edermiş beni rahatsız ediyor diyerekten Kadını öldüren adam şov amaçlı bir video yayınlamamıştır tam tersi avrupada yaşayan müslümanlara mesaj niteliğinde bir video yayınlamak istemiştirCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınallah belanı verecek senınnde aynısını sanada yaparlarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınşizofren herif allah belanı senınnde öyle verecek . sapık.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İslamı katillerin dini gibi gösteriyorlar,kadın öldüren sadece müslümanlarmı?Şizofrenler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adanaliyik Allah'ın adamıyık..adamlar kesip biçip herturlu katliam yapıyorlar..havasını suyunu tahlil etmek lazım:))Cevap Yaz Yayından Kaldır