Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

KONYA'da alkol almasına tepki gösterdiği için tartıştığı eşi Kezban Yıldız'ı (46), tabancayla vurarak öldürdükten sonra silahı çenesine dayayıp tetiği çekerek intihara kalkışan Fahri Yıldız (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, Salı günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. İşten dönen 5 çocuk babası tuhafiyeci Fahri Yıldız, evde alkol alırken, mutfakta bulunan eşi Kezban Yıldız kendisine tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancasını çekip, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine ateş etti. Başından yaralanan Kezban Yıldız, kanlar içinde yere yığıldı. Odasında oturan çiftin en büyük çocuğu Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya koştu. Annesini yerde kanlar içinde gören Zeki Yıldız, şok geçiren iki kardeşini alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.BU KEZ BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDUBu sırada Fahri Yıldız, tabancanın namlusunu kendi çenesine dayayıp, tetiği çekti. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak döndüğünde babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kezban Yıldız'ın cenazesi dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Fahri Yıldız da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Fahri Yıldız'ın, olay sırasında 1.34 promil alkollü olduğu saptandı.- Konya