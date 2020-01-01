Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
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Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

01.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:28
Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Mahallesi'nde yaşayan U.A. ile karısı E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, silahla E.A'ya ateş ettikten sonra kendisini göğsünden vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, eve girdi.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yaralı U.A. ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
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