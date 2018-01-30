Eşini Öldürüp İntihar Etti
Gaziantep'te bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.
Gaziantep'te bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Safiye Erselim Sokak'ta oturan Tayfun Beyoğlu (55) ile eşi Semye Beyoğlu (50) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfun Beyoğlu, tabancayla iki çocuğunun annesi Semye Beyoğlu'na ateş ettikten sonra intihar etti.
Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çiftin, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edildi.