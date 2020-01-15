Eşini öldürüp cesedini arabada gezdiren kocanın yargılanmasına devam edildi

15.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:00

Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ateş ederek öldüren ve eşinin cansız bedeniyle arabada 2 saat gezdikten sonra teslim olan Eren Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi, maktul ile oğlu arasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı bu beyan üzerine "Madem sorun yoktu da neden öldürdü İstanbul sokaklarında araba ile gezdirdi" dedi. Öte yandan sanığın gözaltına alındıktan sonra elleri kelepçeliyken "Döneceğim yine" notuyla bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.



Bahçelievler'de 16 Mart 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Erdoğan'ı silahla öldüren ve cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan'ın davasının görülmesine devam edildi.



Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.



"Hatırım olmasa Fatma'yı öldüreceğini söyledi"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Aladağ maktul Fatma'nın kuzeni olduğunu söyleyerek "Sanık ile Fatma kaçıp evlendiler. Sanık bana kaçma olayından önce Fatma ile anlaşamadıklarını, benim hatırım olmasa Fatma'yı öldüreceğini söyledi" dedi.



"Telefondan Fatma'nın çığlıkları duyuluyormuş"



Bir diğer tanık Fethiye Aladağ ise maktul Fatma'nın yeğeni olduğunu söyleyerek, "Bir gün kızım beni aradı. Fatma'nın çalıştığı iş yerinden biri kızıma ulaşmış ve Fatma'yı dövüyorlar kötü davranıyorlar neden sahip çıkmıyorsunuz" demiş. Başka bir gün ise Fatma'nın telefonundan patronu Erdi aranmış.Telefondan Fatma'nın çığlıkları duyuluyormuş. Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca sanığın dışarıdan görünmeyecek yerlerine vurduğunu söyledi. Ben de baktığımda omzunda sırtında büyük morluklar gördüm" dedi.



"Fatma'yı öldüreceğim gelin alın"



Tanık Ahmet Alyar ise Fatma'nın yeğeni olduğunu söyleyerek sanığın bir gün çalıştığı kahveye gelip "Fatma'yı öldüreceğim gelin alın" dediğini beyan etti.



"Sorun yoktu da neden öldürdü İstanbul sokaklarında araba ile gezdirdi"



Sanığın annesi tanık Döndü Erdoğan ise, sanık oğlu ile maktulün arasında bir sorun olmadığını söyledi. Tanığın bu beyanının üzerine mahkeme başkanı "Madem sorun yoktu da neden öldürdü İstanbul sokaklarında araba ile gezdirdi" dedi.



Tanık beyanlarının ardından beyanda bulunan müşteki avukatı Müjde Tozbey Erden, iddianamede isnat edilen suçun tasarlanarak işlendiğini ve delillerin de yok edildiğini söyleyerek bu suçların iddianamede eksik kaldığını belirtti.



Cinayetin işlendiği arabadaki tedbir kaldırılsın talebi



Sanık Eren Erdoğan'ın avukatı ise cinayetin işlendiği araba ruhsatındaki tedbirinin kaldırılması talebinde bulundu.



"Ateş etsin yeter"



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler avukatı Mustafa Artam ise sanığın silah satın almasına ilişkin Whatsapp konuşmasında "Ateş etsin yeter" şeklinde yazışmalarının olduğunu söyleyerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan müşteki avukatı Müjde Tozbey Erden, Fatma Erdoğan'ın haksız yere canından olduğunu söyleyerek "Yaşam hakkı son buldu. Ancak biz duruşmaları takip etmeye devam edeceğiz" dedi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 16 Mart 2019'da gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatma ile Eren Erdoğan'ın boşanma davasında oldukları açıklanarak olay günü bir alışveriş merkezinde buluştukları anlatılmıştı. Maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar merkezini arayarak "Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi" şeklinde ihbarda bulunduğu da açıklanmıştı. Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan'ın Fatma Erdoğan'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre gezdiği ve daha sonra teslim olduğu belirtilmişti. İddianamede Eren Erdoğan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 10 yıla kadar, 'ruhsatsız silah ya da mermi taşıma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA