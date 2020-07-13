Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürüp arabada dolaştırdığı iddia edilen Eren Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürüp arabada dolaştırdığı iddia edilen Eren Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı.

Bir kısım katılanlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Akçay, sanık Eren Erdoğan'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı, maktul Fatma Erdoğan'ın olay öncesinde 155'i arayarak eşinin kendini zorla tuttuğu ihbarında bulunmasına rağmen sanığın maktulü bırakmadığı ve öldürdükten sonra 2 saate yakın araçla yanında maktul varken gezdiğini belirtti.

Mütalaada, sanığın yanlışlıkla ateş ettiğini beyan ettiğini ancak yanlışlıkla ateş edilmesinin ancak bir el olabileceği, sanığın maktul Fatma Erdoğan'ın baş kısmına iki el ateş ettiği, bir atışın yakın mesafeden, diğerinin ise uzak mesafeden olduğu ifade edildi.

Sanığın boşanmak isteyen ve savunmasız durumda olan eşini olay günü konuşmak için çağırarak buluştuğu anlatılan mütalaada, çiftin arasında çıkan tartışma sonrasında sanığın maktulü silah zoruyla tutarak kasten iki el ateş ederek öldürdüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, sanık Eren Erdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ya da mermi taşıma" suçlarından da 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Söz verilen sanık Eren Erdoğan, "Ben üzgün ve pişmanım." dedi. Sanığın avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına beyanda bulunmak için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Erdoğan ile sanık Eren Erdoğan'ın boşanma aşamasında oldukları, 16 Mart 2019'da çiftin bir alışveriş merkezinde buluştukları, sonrasında maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar merkezini arayarak "Davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi." şeklinde ihbarda bulunduğu anlatılmıştı.

Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra sanık Eren Erdoğan'ın maktul Fatma Erdoğan'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre dolaştığı, daha sonra teslim olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanık Eren Erdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ya da mermi taşıma" suçlarından da 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: AA