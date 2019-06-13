Eşini öldürtmek isteyen kadına 15, sevgilisine 14 yıl hapis

Kayseri'de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eşini öldürtmek isteyen kadın ile cinayete azmettirdiği sevgilisi yeniden yargılandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Pınar Bilik ve Yakup Demirkazık ile taraf avukatları hazır bulundu, müşteki H.E. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tebligat yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozma ilamını hatırlatması üzerine sanıklar ve taraf avukatları bozma ilamına uyulmasını istedi.

Eski ifadelerini tekrarlayan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, müşteki H.E'nin eski eşinin, Demirkazık ile evlilik dışı ilişki yaşadığı, kocasından ayrılmak ve kurtulmak istediğini söylediği, Demirkazık'ın bunun üzerine kiraladığı araçla geldiği Kayseri'de H.E'ye çarparak yaralanmasına neden olduğunu belirterek, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bilik'i "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, sanık Demirkazık'ı ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Demirkazık'a "mala zarar verme" suçundan verdiği 4 ay hapis cezasını erteleyen heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 10 Nisan'da H.E'nin kullandığı otomobile kiraladığı araçla çarpıp kaçan Demirkazık yakalanmış, zanlı ile gönül ilişkisi bulunduğu ve azmettirici olduğu öne sürülen Bilik gözaltına alınmış ve iki şüpheli tutuklanmıştı.

O dönem henüz boşanmadığı eşini öldürmesi için iki yıldır birlikte olduğu iddia edilen Yakup Demirkazık'ı azmettirdiği ve Demirkazık'ın bu nedenle kiraladığı araçla izlediği H.E'yi otomobiline çarparak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan Bilik, "kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, sanık Demirkazık'a ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA