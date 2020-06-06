Eşini öldürmekle suçlanan koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı
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Eşini öldürmekle suçlanan koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı

ESKİŞEHİR'de, aralarında çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ferhat Fidan'ın (26) yargılanmasına başlandı.

Eşini öldürmekle suçlanan koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı
06.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:27

ESKİŞEHİR'de, aralarında çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ferhat Fidan'ın (26) yargılanmasına başlandı.  Suçlamayı kabul etmeyen Fidan, "Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize ve Ferhat Fidan çifti arasında geçen Şubat ayında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada bıçaklanarak ağır yaralanan Hafize Fidan götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir kargo şirketinde çalışan Ferhat Fidan ise gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine koyulan Fidan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. 

Tutuklu koca Fidan'ın yargılanmasına 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Dün görülen ilk duruşmaya Ferhat Fidan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Fidan, eşi Hafize Fidan'ın kendisini öldürdüğünü öne sürdü. Ferhat Fidan, "Eşimi ben öldürmedim. Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Hemen alt katımızdaki komşulara durumu bildirip, yardım istedim. Onlar da eve geldi. Ambulansı ile hastaneye götürdük. Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi.

Mahkeme, tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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