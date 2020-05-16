Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış (2) CİNAYETTEN SONRA CAMİYE GİDİP, ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ Aksaray'da ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Selda Başaran'ı, kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren Harun Başaran, ifadesinde cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldığını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA CAMİYE GİDİP, ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ

Aksaray'da ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Selda Başaran'ı, kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren Harun Başaran, ifadesinde cinayetin ardından camiye gidip şükür namazı kıldığını söyledi.

Başaran, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları ise kati zanlısı kocaya, "Başını dik tut, aslansın sen. Aslan kafanı dik tut" diye bağırdı.Başaran, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA