Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış

AKSARAY'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı (23) 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran'ın (28), 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluna bayramlık kıyafet alıp, talihsiz kadının evine gittiği ortaya çıktı.

Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış
16.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:24

AKSARAY'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı (23) 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran'ın (28), 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluna bayramlık kıyafet alıp, talihsiz kadının evine gittiği ortaya çıktı. Eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen Başaran ifadesinde, "Boşanmak için benden 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu, olay günü de bir erkekle telefonla görüşüyordu. Tartıştık ve bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir yurtta işçi olarak çalışan Harun Başaran, boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, öldürdü. CİNAYETİ ÇOCUKLARIN AĞLAMASI ORTAYA ÇIKARDIBalkona çıkan çocukların ağlaması üzerine komşular polisi aradı. Eve gelen ekipler, Selda Başaran'ın cansız bedenini buldu. Başaran'ın 6 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı.ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI2 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çocuklara, psikolojik destek verilmeye başlandı.'BOŞANMAK İÇİN BENDEN 100 BİN LİRA İSTEDİ'Kaçan Harun Başaran ise dün akşam saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz?" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim" yanıtını verdi.Başaran sorgunda ise maaşını aldıktan sonra kızı ve oğluna bayramlık kıyafet aldığını ardından eşinin yaşadığı eve gittiğini anlatarak, 'Eşimden ayrı yaşıyorum ve yaklaşık 1.5 yıldır boşanma davamız sürüyor.  Şu ana kadar üç duruşmamız oldu. Selda benden boşanmak 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu. Dün maaşımı alıp çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Onları eve götürdüm. Ben evdeyken Selda bir erkekle telefonla görüşüyordu. Kim olduğunu sordum' Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktaki bıçağı alıp, saldırdım. Kaç kez bıçakladım hatırlamıyorum. Namusum için yaptım" dedi.

Harun Başaran, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Tamer Tuna Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Gaziantep
Şu an buradasınız: Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:27:16. #1.15#
title