Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış AKSARAY'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı (23) 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran'ın (28), 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluna bayramlık kıyafet alıp, talihsiz kadının evine gittiği ortaya çıktı.

AKSARAY'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı (23) 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran'ın (28), 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluna bayramlık kıyafet alıp, talihsiz kadının evine gittiği ortaya çıktı. Eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen Başaran ifadesinde, "Boşanmak için benden 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu, olay günü de bir erkekle telefonla görüşüyordu. Tartıştık ve bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir yurtta işçi olarak çalışan Harun Başaran, boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, öldürdü. CİNAYETİ ÇOCUKLARIN AĞLAMASI ORTAYA ÇIKARDIBalkona çıkan çocukların ağlaması üzerine komşular polisi aradı. Eve gelen ekipler, Selda Başaran'ın cansız bedenini buldu. Başaran'ın 6 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı.ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI2 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çocuklara, psikolojik destek verilmeye başlandı.'BOŞANMAK İÇİN BENDEN 100 BİN LİRA İSTEDİ'Kaçan Harun Başaran ise dün akşam saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz?" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim" yanıtını verdi.Başaran sorgunda ise maaşını aldıktan sonra kızı ve oğluna bayramlık kıyafet aldığını ardından eşinin yaşadığı eve gittiğini anlatarak, 'Eşimden ayrı yaşıyorum ve yaklaşık 1.5 yıldır boşanma davamız sürüyor. Şu ana kadar üç duruşmamız oldu. Selda benden boşanmak 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu. Dün maaşımı alıp çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Onları eve götürdüm. Ben evdeyken Selda bir erkekle telefonla görüşüyordu. Kim olduğunu sordum' Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktaki bıçağı alıp, saldırdım. Kaç kez bıçakladım hatırlamıyorum. Namusum için yaptım" dedi.

Harun Başaran, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA