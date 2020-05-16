Eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

Eşini öldüren zanlı tutuklandı
16.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:05

Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda Başaran'ı (23) dün bıçakla öldüren Harun Başaran, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinde Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşini boğazından bıçaklayarak kaçmıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Selda Başaran'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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