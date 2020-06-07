Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2) TUTUKLANDIKonya'da dini nikahla eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı olan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Konya'da dini nikahla eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı olan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Haber: KONYA DHA))

Kaynak: DHA