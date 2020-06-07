Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2)
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Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2)

TUTUKLANDIKonya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2)
07.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:19

TUTUKLANDI

Konya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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