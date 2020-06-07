Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2) TUTUKLANDIKonya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Konya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA