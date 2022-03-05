Eşini öldüren ve "meşru müdafaadan" beraat eden Rümeysa Aydın Açıklaması

Balıkesir'de ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle öldüren ve hakkında beraat kararı verilen Rümeysa Aydın, "Çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Pişmanlık duyuyorum. Keşke bunlar olmasaydı diye ama artık elimden de bir şey gelmiyor." dedi.

Merkez Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021'de kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve 6 ayı aşkın bir süre tutuklu yargılanan Rumeysa Aydın, dün görülen duruşmada mahkeme heyetince "meşru müdafaa" kapsamında beraat etti.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedi yıldan bu yana eşinden şiddet gördüğünü, olay anında ise amacının sadece korkutmak olduğunu ifade etti.

Korku ve panikle çocuklarının can güvenliği için tetiğe basmış bulunduğunu kaydeden Aydın, "Tabii ki de giden bir insan sonuçta. Ne kadar kötü şeyler yaşamış da olsak benim eşimdi. Yedi yıllık eşim ve üç çocuğumun da babasıydı. Çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Pişmanlık duyuyorum keşke bunlar olmasaydı diye ama artık elimden de bir şey gelmiyor." İfadelerini kullandı.

Eşinin uyuşturucu madde kullandığı için halüsinasyonlar görerek kendisini darbettiğini öne süren Aydın, "Eşime karşı bir aldatma eylemimin olmadığı da ortaya çıktı. Bu süreçte ikizlere hamileydim. Strese bağlı olarak da bu yaşadığım süreçten dolayı bebeklerimden birini kaybettim." diye konuştu.

Kadınların gördüğü şiddet karşısında duyarsız kalmamaları gerektiğini vurgulayan Aydın, "'Kocamdır yapar, döver söver.' demeyin. Bir tokat bile şiddettir, aradan yıllarda geçse yine de o şiddet bitmiyor. O dayağın, o şiddetin önü arkası kesilmiyor. Jandarmamıza, polisimize başvurun. Bu konu hakkında KADES programı var, ona başvurun. Sadece şiddet görenler için değil, tanık olanlar da susmasın." dedi.