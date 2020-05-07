Eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis
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Eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

Eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis
07.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:55

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde tartıştığı eşi Dilek K.'yı (41) defalarca bıçaklayıp öldüren ve tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öz kızına cinsel istismar suçundan da 30 yıl hapse mahkum edildi.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde tartıştığı eşi Dilek K.'yı (41) defalarca bıçaklayıp öldüren ve tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öz kızına cinsel istismar suçundan da 30 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, Arif K.'ye iyi hal indirimi uygulamadı.

Olay, geçen yıl nisan ayında Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Dilek K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arif K., Dilek K.'yi defalarca sırtından bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Arif K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Arif K.'nın yapılan araştırmalar sonucunda kızı N.K.'ya (19) cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ile sanık Arif K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ve öz kızına 'cinsel istismar' suçlarından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'BANA KOMPLO KURDULAR'Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Arif K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden katıldı. Savunmasında çok pişman olduğunu ifade eden sanık Akif K., kızı ile eşinin kendisine komplo hazırladığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyordu. Bundan kaçmak için 4 defa şehir değiştirdim. Her gittiğim şehirde bir sevgili yaptı. Ben de sevgililerini öldürmemek için başka illere taşındım. Son sevgilisiyle yaşadığı cinsel ilişkisini itiraf etti. Kızım o dönemler uyuşturucu kullanan biriyle takılıyordu. Ben de onu normal biriyle evlendirmek istedim. Eşim bana 'kıza sahip çıkamadın' diyerek küfredip yüzüme tükürdü. Sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım. Cinsel istismar suçlaması ise bana kızgın oldukları için bir komplodur" diyerek kendisini savundu.'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son savunmaların ardından sanık Arif K.'ya 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öz kızına cinsel istismarla suçlanan baba Arif K. ayrıca 'cinsel istismar' suçundan da 30 yıla hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan Arif K.'ya 'iyi hal' indirimi uygulamadı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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