Eşini öldüren şüpheli adliyede

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:04

Eskişehir'de, 'kıskançlık' iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, dün Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F. bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat F., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada şüpheli, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA