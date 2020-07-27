Eşini öldüren sanık hakkındaki yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu
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Eşini öldüren sanık hakkındaki yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu

Muğla'da 13 Eylül 2013'te ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapse çarptırılan sanık hakkındaki yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Eşini öldüren sanık hakkındaki yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu
27.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:59

Muğla'da 13 Eylül 2013'te ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapse çarptırılan sanık hakkındaki yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 8 Aralık 2015'teki 12. duruşmasında çeşitli cezalara çarptırılan 38 yaşındaki sanık Lütfü Sefa Berberoğlu'nun avukatı, "haksız tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

Kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtayın bozma ilamında maktul Sedef Berberoğlu'nun, evlilik birliği resmen sürdüğü halde başka erkeklerle yakınlaştığı ve ilişki yaşamak suretiyle Türk Medeni Kanunu'nun eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Kararda, bu nedenle haksız tahrikte dengenin sanığın lehine bozulduğu ve kararda sanığa tayin edilen cezadan TCK'nin 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmediği bildirildi.

Sanığa olaydan yara almadan kurtulan ve eşiyle birliktelik yaşadığı iddia edilen Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezasını da değerlendiren Daire, bu cezada da müştekinin olay öncesi tehdit ve ağır hakaretleri nedeniyle sanığa haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, TCK'nin 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle fazla ceza tayin edildiği kaydedildi.

Sanığın temyiz itirazının bu itibarla yerinde görüldüğü belirtilen Yargıtayın kararında, yerel mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildiği ifade edildi.

Duruşma, 13 Ekim'de görülecek.

Olay

Muğla'da 13 Eylül 2013'te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı 26 yaşındaki eşi Sedef Berberoğlu ile araçta bulunan 18 yaşındaki Abdullah Tekin'i pompalı tüfekle öldürmüş, 31 yaşındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu.

Olayın ardından teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme, sanığı eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

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