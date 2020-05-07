Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
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Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
07.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:58

Bilecik'te, tartıştığı eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürme ve öz kızına cinsel istismardan yargılanan adam, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde, Arif K. ve tartıştığı eşi Dilek K.'yı defalarca bıçaklayıp öldürdü.

SUÇU OĞLUNUN ÜSTÜNE ATMAYA ÇALIŞMIŞTI

Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Arif K., eşini 19 yaşındaki oğlu S.K.'nin öldürdüğü söylemişti. İkili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan baba burada da cinayeti oğlunun işlediğini söylese de, ekiplerin çapraz sorgusunda suçunu itiraf etmişti.

Arif K. Bozüyük Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

ÖZ KIZINA DA CİNSEL İSTİSMAR UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Arif K. hakkında 'kasten öldürme' ile birlikte sonradan ortaya çıkan öz kızı N.K.'ya (19) 'cinsel istismar' suçlarından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Sanık Arif K., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden katıldı. Savunmasında çok pişman olduğunu ifade eden sanık Akif K., duruşma sonunda 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca öz kızına cinsel istismarla da suçlanan baba Arif K. 'cinsel istismar' suçundan da 30 yıl hapse mahkUm edildi. Mahkeme heyetinin eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan Arif K.'ya 'iyi hal' indirimi uygulamadığı öğrenildi.

Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Kaynak: İHA

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