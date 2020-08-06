Eşini öldüren kocanın yaraladığı patron da hayatını kaybetti (2) TUTUKLANDIAnkara'da eşi Dilek Akbulut'u çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde, iş yeri sahibi Mehmet Akif Başyürege'i ise odasında tabancayla vurarak öldüren Bekir Akbulut, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ankara'da eşi Dilek Akbulut'u çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde, iş yeri sahibi Mehmet Akif Başyürege'i ise odasında tabancayla vurarak öldüren Bekir Akbulut, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir Akbulut, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bekir Akbulut, ifadesinde Mehmet Akif Başyürege'nin eşine gönderdiği ve eşinin de karşılık verdiği mesajlarda ilişkileri olduğunu öne sürdü. Bekir Akbulut, eşinin işe girerken patronunun 'benim kızım sayılır' dediğini, mesajları gördükten sonra inanamadığını ve iş yerine giderek bunu sormak istediğini söylediği öğrenildi. Mehmet Akif Başyürege'nin kendisine, 'doğru mesajları ben attım, ilişkimiz var. Sen kim oluyorsun? 18 tane dairem var, birini de ona veririm' diyerek odadan kovduğunu iddia eden Bekir Akbulut, bunun üzerine de önce Mehmet Akif Başyürege'ye, ardından da eşine ateş açarak olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA