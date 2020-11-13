Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan tokat gibi cevap

Ankara'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Soner Yanıkoğlu hakkında, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı. Savcı iddianamede, kocanın "Aldattı" savunmasının ancak boşanma davasına konu olabileceğini, öldürmede haksız tahrik kabul edilemeyeceğini söyledi

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Yanıkoğlu ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan çift, kısa süre sonra sorunlar yaşamaya başladı. Emine Yanıkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk edip, babaevine döndü. Eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Soner Yanıkoğlu ise 30 Temmuz günü, eşini geri götürmek için kayıpederenin evine gitti. Emine Yanıkoğlu ise eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Soner Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle evden çıkıp, bir süre sonra iki çanta ile geri geldi. Bir çantadan çıkardığı pompalı tüfek ile eşini öldürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Gözaltına alınıp tutuklanan Soner Yanıkoğlu hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Kenan Çetin tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan ifadesinde annesi ile ağabeyinin kendisine eşinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini anlatan Yanıkoğlu, şunlar iddia etti: "Konuşmak için yanına gittim, eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyalarını istedi. Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde, 'Neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun' diye sordum. 'Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım' deyince, sırt çantasındaki tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak. açtım. Diz çöken eşime ateş ettim. Kendimde olmadığım için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu sırada eşimin üvey annesi ambulans diye bağırıyordu. Evden çıktım ve teslim oldum, çok pişmanım."

SAVCI: ALDATMA, BOŞANMA DAVASI KONUSU

Savcı Kenan Çetin iddianamede, şüphelinin ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiğini, eşini, kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ise ancak bir boşanma davasına konu olabileceğini, bu beyanlardan ötürü şüpheli hakkında öldürme olayında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağını vurguladı. Savcı, şüphelinin bu nedenle, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde Soner Yanıkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

BABASI KONUŞTU

Ankara'da eşi tarafından öldürülen Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, DHA'ya konuştu. Durgar, Soner Yanıkoğlu hakkında, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edilmesini isteyerek, "İnşallah hakim iddianameyi onaylar. Eğer olmaz ise bir üst mahkemeye, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğim" dedi. Olay günü Soner Yanıkoğlu geldiğinde evde olmadığını anlatan baba Durgar, "Soner Yanıkoğlu eve geliyor ve Emine ile konuşmak istediğini söylüyor. Eşim kendilerini yalnız bırakarak yatak odasına gidiyor. Daha sonra eşim Emine'nin 'yeter artık Soner yapma' diye bağırdığını duyuyor. O sırada eşim pencereyi açarak komşulardan yardım istiyor. 'Bu psikopat bizi öldürecek, polis ve ambulans gönderin' diyor. Komşular da polise haber veriyor. Kapıyı açarak içeri giriyor, kızıma ateş ediyor. Eşim korkarak yere uzanıyor, kızım yere düşüyor. Yere düştükten sonra bir daha ateş ediyor" diye konuştu.

"SAVCI TOKAT GİBİ CEVAP VERİYOR"

Emine Yanıkoğlu'nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan ise tarafların arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu, süregelen bir şiddet silsilesi olduğunu ifade ederek, "Emine Yanıkoğlu boşanmak istiyor, bu yönde karakola vermiş olduğu şikayet dilekçesi var. Boşanmak için dava dilekçesi var. Boşanma aşamasında koruma tedbiri kararı aldırdığı dilekçesi var. Daha sonra tehditlerden ve korkutmalardan yıldığı için, hayattan koparılma korkusuna sahip olduğu için, korkudan kocasıyla tekrardan barışıyor. Artık o evde yaşayamayacağını, 8 kişi o evde yaşıyor. Sırt çantasının içine pompalı diye tabir ettiğimiz av tüfeğini saklıyor. Daha sonra da vahşice öldürüyor. Savcı iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Haksız tahrik hiç bir şekilde olmadığını ve iddiaların boşanma davasında ileri sürüleceğini söyleyerek, adeta tokat gibi bir cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN