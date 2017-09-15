Eşini Öldüren Kocadan, 'Aldatıyordu' Savunması

ADANA'da 1 çocuk annesi eşi 30 yaşındaki Aynur Karademir'i pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 32 yaşındaki Ümit Karademir, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.



Bir tavuk firmasında eşi Aynur ile birlikte çalışan Ümit Karademir, serviste bulunduğu sırada şoför N.'ye eşi Aynur'dan mesaj geldi. Bunu gören Ümit Karademir ile eşi arasında tartışma çıktı. Aldatıldığını düşünen Karademir, 17 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Bey Mahallesi'ndeki evlerinde eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ümit Karademir hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



EŞİMİN TAVIRLARI DEĞİŞTİ



Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ümit Karademir, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek savunmasında şunları söyledi:



"Eşimle aynı firmada çalışıyorduk. Ben gece vardiyasında o ise gündüz vardiyasındaydı. Olaydan 1 ay kadar önce servis aracında işe gidiyorduk. Bu sırada soy isminin bilmediğim şoför N. yeni aldığı telefonunu arkadaşım Cemil'e gösteriyordu. Bu sırada telefona mesaj geldi. Şoför N., kim olduğunu sorunca Cemil de 'Aynur abla' cevabını verdi. Eşimi arayıp 'Mesajı silme geliyorum' dedim. Eve gittiğimde eşim mesajı silmişti. Sorduğumda inkar etti. Evden kovdum bir süre arkadaşında kaldı. Karnı ağrıdığını söyleyip sağlık ocağına gitmişti. Beni arayıp 3 haftalık hamile olduğunu söyledi. Ben de DNA testi yaptıracağımı söyleyince şaka yaptığını söyledi. Karımın bana karşı tavırları değişti. Banyoya bile telefonla gidiyordu. İlgisizdi ve bana gittiği yerler konusunda yalan söylüyordu. Bunu yakalayıp sorduğumda ise parkta gezmeye gittiğini söylüyordu. Boşanmak istedim. Hatta bir defa beraber adliyeye kadar gittik, ancak eşim kabul etmedi. Olay günü de yine bu konular nedeniyle tartışmaya başladık tüfekle 2 el ateş ettim. Ondan sonra şoka girmişim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım."



Mahkeme heyeti, Ümit Karademir'in tutukluluk halinin devamına ve Aynur Karademir'in telefon kayıtlarının incelenmesine karar verdi.



- Adana