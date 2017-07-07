Eşini Öldüren Koca Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazını bıçakla keserek öldüren 36 yaşındaki Murat Özkara, tutuklu bulunduğu Salihli Kapalı Cezaevi'nde, meyve bıçağı ile boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.



Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan M.Ö., geçen 5 Temmuz'da, saat 19.30 sıralarında, Akgün Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hatice Özkara ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında M.Ö., mutfaktan kaptığı bıçakla eşini boğazı keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan 3 çocuk annesi Hatice Özkara, can havliyle dışarı kaçıp, sokak ortasında yere yığıldı. Çevredekilerin ihabrıyla gelen sağlık ekipleri Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkara'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Özkara'nın yakınları tarafından alınan cenazesi dün ikindide, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Olayın ardından kaçan Murat Özkara, dün polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla, saklandığı kırsal Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Özkara, Salihli kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



MUrat Özkara, bugün saat 17.00 sıralarında cezaevinde meyve bıçağı ile boğazına keserek intihar girişiminde bulundu. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkara, buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'e sevk edildi.



- Manisa