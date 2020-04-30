Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm
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Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlenen olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm
30.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:54

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlenen olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesine yer verilen Bekir Bertan, "Birkaç kez tokat attım. Sabah uyandığımda Hatice'nin cansız bir şekilde yattığını görünce eski eşim M.T. ve iş ortağım S.D.'den yardım istedim. Hatice'yi çarşafa sarıp, arabanın arka koltuğuna koyduk. Kumluca ilçesinde bir metre derinliğinde çukur açtıktan sonra cesedi gömdük" dediği belirtildi.

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi, ancak eşinin karşı çıkması üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.'yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. M.T. ve S.D.'nin yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana götürüp, gömdü.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDIHatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 7 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile M.T. ve S.D.'yi konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, M.T. ve S.D.'yi ise Denizli'de gözaltına aldı.HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞBekir Bertan ile Antalya'ya getirilen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üçlünün zaman zaman bir araya geldiği, cinayetin ortaya çıkması halinde inkar etmeleri yönünde söz birliğine vardıkları ortaya çıktı. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.3 TUTUKLAMAFinike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, sevk edildikleri Finike Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda kazı çalışması yapıldı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.İDDİANAME HAZIRLANDIFinike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin iddianameyi Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Bekir Bertan'ın resmi nikahlı eşi olan Hatice Bertan'ı darp ettiği, darp sonucunda Hatice Bertan'ın yaralandığı, kadının eşinden kendisini hastaneye götürmesini istemesine rağmen Bekir Bertan'ın bunu kabul etmediği, bunun sonucu olarak da Hatice Bertan'ın vefat ettiği, bunun üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Bekir Bertan'ın üzerine atılı 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan, diğer şüpheliler M.T. ve S.D.'nin ise şüpheli Bekir Bertan'a yardım ederek maktulün cesedini herhangi bir merciye başvurmadan gömmek suretiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarını işledikleri iddiasıyla iddianamenin hazırlandığı belirtildi.'YATIP, UYUDUM, SABAH UYANDIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ'İddianamede vicdani rahatsızlık nedeniyle 8 yıl sonra oğlu Bekir Bertan'ın yaptıklarını Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek anlatan babası V.B.'nin kolluk görevlilerine verdiği ifadeye yer verildi. Oğlunun 2001 yılında M.T. ile evlendiğini, 2009 yılında boşandığını, 2012 yılında ise pavyonda tanıştığı Hatice Bertan ile evlendiğini belirten V.B.'nin, "2012 yılının son aylarına doğru oğlum iş ortağı ile yanıma gelerek, 'Baba ben bir b.. yedim. Hatice'yi öldürdüm. Ceset Finike'de bulunan evimde kaldı. Hatice ile kavga ettik. Ona vurdum. Hastaneye götürmemi istedi. Ancak götürmedim, yatıp, uyudum. Sabah uyandığımda ölmüştü. Cesedi Antalya'da gömmek istiyorum' dedi. Kabul etmedim ve jandarmaya teslim olmasını istedim" sözleri yer aldı.'HAREKET HALİNDEKİ ARABADAN KENDİNİ DIŞARI ATTI'Bekir Bertan'ın kolluk kuvvetleri tarafından alınan ifadesinde ise alkollü olarak Hatice Bertan'ı gece geç saatlerde çalıştığı iş yerinden aldığını belirterek, "Hatice ile arabanın içerisinde uyuşturucu satın almak istemesi üzerine tartışmaya başladık. Tartışma neticesinde Hatice hareket halinde bulunan arabanın kapısına açarak kendisini attı. Araba hızlı olmadığı için ciddi bir yaralanma olmadı. Hatice'yi tekrar araca bindirdim. Eve geldiğimizde de tartışmaya devam ettik. Tartışma sırasında Hatice bira şişesi atınca birkaç kez tokat attım" dedi.'1 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTIKTAN SONRA CESEDİ GÖMDÜK'Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlanan Hatice'nin yanına gelerek hastaneye götürmesini istediğini, alkollü olduğu için hatırlamadığını söyleyen Bekir Bertan'ın ifadesinde şunlara yer verildi: "Sabah saatlerinde uyandığımda Hatice'nin cansız bir şekilde yattığını görünce eski eşim M.T. ve iş ortağım S.D.'den yardım istedim. Hatice'yi çarşafa sarıp, arabanın arka koltuğuna koyduk. Araçla önce Demre yoluna devam ettik. Gömecek uygun bir yer bulamayınca Kaş- Elmalı yoluna saptık. Bu şekilde Finike ilçesine geldik. Buradan da Kumluca ilçesinde seyir halindeyken sağ tarafta kumluk ve sazlık bir yer gördük. Aracı park ederek yumuşak kumu arabaya koyduğumuz kazma kürekle kazmaya başladık. Bir metre derinliğinde çukur açtıktan sonra cesedi gömdük."

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, davanın önümüzdeki aylarda görülmeye başlanacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA

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