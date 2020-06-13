Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi
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Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi

Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi -Eşini bıçaklayıp öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan koca Bursa'ya getirildi Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi.

13.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:22

Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi

-Eşini bıçaklayıp öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan koca Bursa'ya getirildi

BURSA - Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi.

Olay, Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk Karataş ile arası açık olan Serpil Karataş, bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk, cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk, münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaştı. Kızının seslerine aldırış etmeyen Osman Cenk, 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Babasına seslenmesine rağmen cevap alamayan ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk, Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Kütahya emniyeti Bursa'dan kaçan Osman Cenk'i Yimpaş kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi

Eşini öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca, Kütahya emniyetindeki işlemlerin ardından Bursa'ya getirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kütahya'ya giderek teslim aldığı Osman Cenk, Cinayet Büro Amirliğinde tekrar sorguya alındı.

Osman Cenk'in yakalandıktan sonra Kütahya emniyetinde verdiği ilk ifadesinde "İlk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.

Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi

Kaynak: İHA

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