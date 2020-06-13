Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi
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Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan şahıs Bursa'ya getirildi.

Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi
13.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:20

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan şahıs Bursa'ya getirildi.

Olay, Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk K. ile arası açık olan Serpil K., bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk K, cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaştı. Kızının seslerine aldırış etmeyen Osman Cenk K., 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk K., Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Kütahya emniyeti Bursa'dan kaçan şahıs Yimpaş kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa'ya getirildi

Eşini öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca, Kütahya emniyetindeki işlemlerin ardından Bursa'ya getirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kütahya'ya giderek teslim aldığı Osman Cenk K., Cinayet Büro Amirliğinde tekrar sorguya alındı.

Osman Cenk'in yakalandıktan sonra Kütahya emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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