Eşini öldüren İzel'den 'yıllarca şiddet gördüm' savunması

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve'yi (47) oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılanan İzel Erdeve (27), savunmasında yıllardır eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, "Eşim onu aldattığımı düşünüp sürekli beni dövüyordu. Fakat her seferinde eşimin ailesi araya girdi ve polise şikayetçi olmadım" dedi.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve'nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu. 30 Haziran 2021'de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

Mahkeme olayın yaşandığı rezidansın kamera görüntülerinin emniyetten teminini talep ederek duruşmayı erteledi.