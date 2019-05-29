Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına kısas talebi
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşini evinde silahla vurarak öldürdü. Necefi daha sonra polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.
Cinayet zanlısının sorgusu devam ederken, kayınvalidesi Necefi'ye kısas uygulanmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com