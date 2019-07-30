Eşini öldüren eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi'ye idam cezası
İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşi Mitra Ostad'ı öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edildi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Necefi'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini ve idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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