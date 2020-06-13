Eşini öldüren emekli astsubay, intihar etti
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Eşini öldüren emekli astsubay, intihar etti

AYDIN'ın Didim ilçesinde, emekli astsubay Murat Ercan (58), tartıştığı eşi Nuray Ercan'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü.

Eşini öldüren emekli astsubay, intihar etti
13.06.2020 01:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:23

AYDIN'ın Didim ilçesinde, emekli astsubay Murat Ercan (58), tartıştığı eşi Nuray Ercan'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü. Murat Ercan aynı tabanca ile kendi yaşamına da son verirken, çiftin 10 gün önce İstanbul'dan Didim'e taşındıkları öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Efeler Mahallesi 2254 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Murat Ercan ve eşi Nuray Ercan yaklaşık 10 gün önce İstanbul'dan Didim'e taşındı. Ercan çifti, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ercan tabancası ile eşine ateş etti. Olayın hemen ardından Murat Ercan aynı tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve çilingir yardımıyla girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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