Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti

- Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti Kağıthane'de eşini banyoda tabanca ile vurup öldürdükten sonra, kendi kafasına sıkan kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

- Eşini öldürdükten sonra kafasına sıkan koca hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kağıthane'de eşini banyoda tabanca ile vurup öldürdükten sonra, kendi kafasına sıkan kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 33 yaşındaki bir koca, evde tartıştığı eşini banyoda tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Daha sonra kendi başına da tek el ateş ederek ağır yaralanan koca ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kocanın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı