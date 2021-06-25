Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi

Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Eşref Akoda (41) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yemen Akoda (38), toprağa verildi.

AKSARAY'da, sokak ortasında tartıştığı eşi Eşref Akoda (41) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yemen Akoda (38), toprağa verildi. Olayın ardından polisle girdiği çatışmada yaşamını yitiren Eşref Akoda'nın da bugün defnedileceği bildirildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti. Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, bölgedeki polisler olay yerine geldi. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Akoda çifti, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Eşref ve Yemen Akoda çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yemen Akoda'nın cenazesi Ervah Mezarlığı'na defnedildi. Eşref Akoda'nın cenazesinin de bugün toprağa verileceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi
Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşini öldürdüğü kadın, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:46:26. #1.15#

title