16.10.2019 11:57

Eşini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı

Sanık savunmasında suçlamaları kabul etmedi, "içim rahat" dedi

"Çocuklar arkadan annem öldü diye ağlıyordu"

İSTANBUL - Avcılar'da eşi Ayten Deligözoğlu'nu ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmeyerek 'benim içim rahat' dedi.

Avcılar'da 25 Aralık 2018'de eşi Ayten Deligözoğlu'nu silah ile alnından vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitleri ile başladı.

Kimlik tespitlerinin ardından söz verilen tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu, olay günü akşam 20.00 sıralarında eve geldiğini söyleyerek "Bu esnada eşimin kuzenlerinden Erdal Adıgüzel ve Ali Özeren beni aradı. O gün için daha önceden randevulaşmıştık. Nerede olduğumu sordular, ben de evde olduğumu söyledim. Ben böyle konuşurken eşimin sinirli tavırları başlamıştı. Daha önceden Erdal'ı sevmiyordu. Eşim 'ne işin var onlarla otur evinde gitme onların yanına akşam akşam huzursuz ettiler' dedi. Ben de kendisine biraz kalıp geleceğim dedim. Umursamaz bir tavırla çıkıp gittim. Sonra Erdal ve Ali beni sitenin altından aldılar. Beraber alkol aldık" dedi.

"Ben eşimi vurmadım"

Eşinin Erdal ve Ali ile birlikteyken sürekli mesaj attığını söyleyen sanık Deligözoğlu "Mesajlarında 'eve gelme gittin onların yanına bir daha dönme' gibi ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Ben sadece kendisine 'beni seviyorsan mesaj yazma' dedim. Sonra eve döndüm. Eşim bana sürekli 'neden gittin Erdal ile takıldın onun evine gidip yatsaydın' şeklinde sözler söyledi. Odadan çıkarak benim silahım ile geri dönerek 'bu hareketlerinden bıktım seni de kendimi de öldüreceğim' diye laflar etti. Ben de silah ile oyun olmaz Ayten bırak onu yerine koy dedim. Silahı kafasına dayadı. Ver o silahı dedim. Yanına doğru gittim. O esnada silahı almak için hamle yaptım. Hamle yaptığımda silah sesi ile birlikte ikimiz de yere düştük. Diyafona basıp güvenlikten ambulans istedim. Bir taraftan Ayten ölme diye bağırıyordum. O esnada odadan çocuklarımız çıktı. Sonra kayınbiladerlerim Murat'ı ve Medet'i aradım. Arabamın olmadığını söyledim. Murat geldiğinde ablasına bakmadan beni darp etmeye başladı. Ben bir şey yapmadım bana yardım edin diye yalvardım polisler gelene kadar beni darp ettiler. Ben eşimi vurmadım" şeklinde savunma yaptı.

Müştekilerin saçma ifadeleri yüzünden tutuklu olduğunu söyleyen sanık silahın eşinin elindeyken patladığını söyleyerek nasıl patladığını bilmediğini savundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına katıldığını söyledi.

"Çocuklar arkadan annem öldü diye ağlıyordu"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktulün annesi Mahide Adıgüzel ise oğlu Medet'in yanındayken sanığın aradığını ve 'bacınız ölüyor gelin' dediğini söyleyerek, "Çocuklar arkadan annem öldü diye ağlıyordu. Oğluma yalvardım ama beni götürmedi. Sonra hastanede kızımın öldüğünü öğrendim. Kızım ile damadım arasında geçimsizlik vardı. Her zaman içkili gelip dövüyordu. Hasta yatağında bile dövüyordu. Eşim vefat ettiği için yardımcı olamadım çocuğuma" şeklinde beyanda bulundu.

"Gayet soğukkanlı oturuyordu"

Maktulün kardeşi Medet Adıgüzel ise sanığın olay günü arayarak 'ablan ölüyor' dediğini söyledi. Adıgüzel "Ambulansı biz aradık olay yerine gittiğimizde. Sanık gayet soğukkanlı oturuyordu. Daha sonra aramızda arbede olurken polisler geldi. Sonra ambulans geldi. Yarım saat sonra ablamın öldüğünü öğrendim. 1 yıl önce ablam ile sanık arasında tartışma yaşanmıştı. Ablama ne oldu diye sorduğumda 'kafama silah dayadı ağzıma silah soktu' dedi. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"Benim için rahat"

Söz verilen sanık avukatı müştekilerin beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Yeniden söz verilen sanık ise "Benim için rahat. Allah katında da rahat" diyerek tahliyesini istedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Deligözoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Sanığın sadece Bakırköy Adliyesi'nde bile 6 tane dosyası var"

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı Hasret Adıgüzel sanığın çelişkili beyanlar verdiğini belirterek, "Maktulün elinden herhangi bir swap izi çıkmadığına ilişkin bir rapor var dosyada. Bu rapor maktulün hiçbir şekilde kendini vurmadığını hatta silahı bile eline almadığının göstergesi oluyor. Bu nedenle sanığın ifadeleri hayatın olağan akışına aykırı. Sanığın sadece Bakırköy Adliyesi'nde bile 6 tane dosyası var. Suça meyilli. Olay yaşanmadan önce de eşine sürekli şiddet uygulayan bir insan. İyi hal ve tahrik indirimi almaması için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi. Anne Nahide Adıgüzel de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. Maktul Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu'nun evli olduklarının açıklandığı iddianamede, polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittikleri ve burada maktul Ayten Deligözoğlu'nun başından vurulmuş halde evin koridorunda bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede ayrıca maktul Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu'nun soruşturma kapsamında ellerinden alınan swap numunelerinde atış artığına rastlanmadığının tespitine yer verilmişti. Şüpheli, Hasan Deligözoğlu'nun 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA