Eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi
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Eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan Deligözoğlu'nun, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Eşini öldürdüğü iddia edilen kocanın yargılanmasına devam edildi
07.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:12

Avcılar'da tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan Deligözoğlu'nun, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu, teknik aksaklık nedeniyle Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanamadı.

Maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki Döndü Adıgüzel, Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi olduğunu ifade ederek, "Bir sabah kız kardeşime gittim, ağlıyordu. Ameliyatlı olduğu halde eşi dövmüş, kapıya kadar sürüklemiş, evden atmaya çalışmış. Kız kardeşim bağırınca da komşular duymasın diye tekrar kapıyı kapatıp, içeriye almış. Camdan atmak için camı açmış, çocukları ağlayınca bırakmış." dedi.

Müşteki Döndü Adıgüzel, eşinden şiddet gören kız kardeşinde sürekli darp izlerine rastladıklarını anlattı.

Kız kardeşinin şiddet görmesi nedeniyle sanıkla konuşmak istediğini ancak kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğini aktaran Adıgüzel, "Kız kardeşim ameliyat olduktan 9 ay sonra öldürüldü. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine yazı yazılarak maktulun otopsi fotoğrafları mevcutsa gönderilmesine ve maktulun tabancanın tetiğini tutarak bu yarayı oluşturma ihtimalinin olup olmadığı hususunda rapor alınmasına karar verdi.

Sanık Hasan Deligözoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de Avcılar'daki evinde maktul Ayten Deligözoğlu'nun koridorda başından vurulmuş halde polise yapılan ihbar sonucunda bulunduğu, maktulün kardeşi müşteki Murat Adıgüzel'in polise, kendisini arayan eniştesi sanık Hasan Deligözoğlu'nun ablasını öldürdüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, olayla ilgili alınan raporda maktul Ayten Deligözoğlu ile sanık Hasan Deligözoğlu'nun her iki elinde de atış artığına rastlanmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, eldivenle yapılan atışlarda elde atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanığın maktulü öldürdüğü şüphesinin bulunduğu ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

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